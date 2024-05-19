Усик вышел на бой с Фьюри в одежде с надписью "Полесье": клуб УПЛ весело пошутил над боксером

Украинец является давним поклонником Полесья и даже играл за этот клуб в товарищеском матче. Не забыл Усик о житомирцах и перед боем с Фьюри.

Александр Усик провел самый главный бой в своей карьере. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) украинец одолел Тайсона Фьюри в бою за четыре чемпионских пояса.

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Полесье пошутило над Усиком

Перед боем Усик поразил эффектным выходом на ринг в образе атамана. На спине его униформы было написано "ФК Полесье". Именно с этим житомирским футбольным клубом Александр подписал контракт летом прошлого года.

После победы над Фьюри Полесье поздравило Усика с достижением. При этом клуб даже пошутил по поводу его оскорбления во время появления на ринг.

Форвард Полесья уже вышел на ринг и случайно представил новую форму на сезон 2024/2025,

– написали в телеграм-канале житомирцев.



Александр Усик выходит на ринг / фото из телеграм-канала Полесья

Отметим, что Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и первым в эру четырех поясов. В прошлом это звание завоевал Леннокс Льюис в бою против Эвандера Холифилда, но тогда британцу достались только три награды.

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К слову, для Тайсона это первое поражение в его профессиональной карьере. До этого у Фьюри было 34 победы и одна ничья. Усик же продолжает оставаться непобедимым, выиграв каждый из своих 22-х боев.