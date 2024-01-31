Карьере в Голливуде обеспечена: Усик и Фьюри снялись в эпическом проморолике к бою за абсолют

Организаторы мегафайта за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком презентовали первый ролик к бою. Трейлер сняли в лучших традициях Голливуда.

Яркое видео опубликовал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. Аравийцы не поскупились на спецэффекты.

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Кинозвезды отдыхают

В видео чемпионы хевивейта предстали в разных кинематографических образах. Сначала Усик и Фьюри оказались на Диком Западе в роли американских ковбоев.

Затем супертяжи перевоплощаются в римских гладиаторов и пиратов Карибского моря. Режиссеры трейлера даже изобразили Усика и Фьюри в образах аниме.

Только в конце видеоролика Тайсон и Александр возвращаются на боксерский ринг, где легендарный Майкл Баффер объявляет поединок.

После такого шедевра Усик и Фьюри могут смело начинать карьеры киноактеров.

Видео проморолика к бою Усик – Фьюри

Напомним, что бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоится 17 февраля в Эр-Рияде. В контракте на бой прописана опция реванша.