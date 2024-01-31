Карьере в Голливуде обеспечена: Усик и Фьюри снялись в эпическом проморолике к бою за абсолют
Источник:Турки Аль аш-Шейх
Организаторы мегафайта за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком презентовали первый ролик к бою. Трейлер сняли в лучших традициях Голливуда.
Яркое видео опубликовал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. Аравийцы не поскупились на спецэффекты.
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Кинозвезды отдыхают
В видео чемпионы хевивейта предстали в разных кинематографических образах. Сначала Усик и Фьюри оказались на Диком Западе в роли американских ковбоев.
Затем супертяжи перевоплощаются в римских гладиаторов и пиратов Карибского моря. Режиссеры трейлера даже изобразили Усика и Фьюри в образах аниме.
Только в конце видеоролика Тайсон и Александр возвращаются на боксерский ринг, где легендарный Майкл Баффер объявляет поединок.
После такого шедевра Усик и Фьюри могут смело начинать карьеры киноактеров.
Видео проморолика к бою Усик – Фьюри
Напомним, что бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоится 17 февраля в Эр-Рияде. В контракте на бой прописана опция реванша.