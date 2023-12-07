"Могу пожелать удачи Усику": отец Фьюри неожиданно поддержал украинского боксера

Последний поединок Тайсона Фьюри против звезды ММА Фрэнсиса Нганну оставил множество вопросов. Даже отец "Цыганского короля" Джон Фьюри не уверен в победе сына.

Долгожданный бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 декабря 2024 года. Победитель поединка впишет свое имя в историю бокса, став первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех поясов.

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Фьюри-старший усомнился в победе сына

Однако Джон Фьюри не уверен, что его сын сможет победить Усика. Только тот боксер, кто лучше всего подготовится, станет триумфатором мегафайта.

"Я скажу это первым: тот, кто построит лучший тренировочный лагерь и выполнит свою работу, тот и победит. Если Усик подготовится к лучшему Тайсону, будет работать вовсю и сделает все правильно, то победа будет за ним. Все зависит только от ребят, отчего они хотят на самом деле.

Тайсон знает, что ему нужен разворот в 180 градусов. Если он не готов сделать это, то могу только пожелать удачи Усику. Ему нужно все изменить. Все делать по-другому, нарастить жесткую мускулатуру, приложить усилия, поработать над характером. Если он сделает это все, то тогда у Усика будут проблемы. В таком случае он не встретится с тем Фьюри, которого все видели в последнем бою", – сказал Фьюри-старший.