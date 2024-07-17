Россияне подерутся в андеркарде реванша Усик –Фьюри: менеджер британца назвал новые даты боя

Топовые боксеры хевивейта Тайсон Фьюри и Александр Усик в конце года проведут обязательный реванш. Эпатажный британец получит вторую попытку победить украинца.

Сразу после исторической победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри в битве за абсолют стороны договорились о реванше. Второй поединок соперники должны провести 21 декабря 2024 года.

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Когда может состояться бой Усик – Фьюри

Казалось, что все точки над "і" поставлены. Однако не все так однозначно с датой реванша. Менеджер экс-чемпиона мира Спенсер Браун недавно сообщил, что бой может состояться раньше согласованного срока. Это должен решить организатор боксерского сезона в Эр-Рияде. Очевидно, что речь идет о Турки Аль аш-Шейхе.

Более того, в андеркарте мегафайта могут встретиться российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

"Бой состоится 21 декабря. Я на это надеюсь. Но это не окончательная дата, поскольку еще будет анонс, и, вероятно, поединок состоится 13 декабря. Это возможно.

Мы рассматриваем три даты. Бой пройдет в рамках Riyadh Season. Возможно, они даже подерутся раньше, а в андекарде могут драться Бетербиев и Бивол. Так что я не знаю. Все зависит от большого босса (Турки Аль аш-Шейх – 24 Канал) наверху и того, что он хочет сделать", – рассказал Спенсер.

Отметим, что во время первого боя Усик – Фьюри организаторы тоже подсунули свинью украинцу. Тогда в андеркарде мегафайта провел бой россиянин Сергей Ковалев, который в итоге уступил шведу Робину Сафару.