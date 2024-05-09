"Может быстро щелкнуть": непобедимый боксер о предстоящем "бое века" Усик – Фьюри

В субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии состоится вечер бокса. Главным событием на "Kingdom Arena" станет бой за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Все боксерское сообщество обсуждает это предстоящее эпохальное событие. Эксперты и бойцы делают свои прогнозы, которые аргументируют, опираясь на собственный опыт и понимание любимого вида спорта.

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В ожидании равного боя

Своим мнением о "бое века" поделился чемпион Великобритании в супертяжелом весе Фабио Уордли. Он оценил обоих боксеров и спрогнозировал, что может произойти в ринге в Эр-Рияде:

"Фьюри может иметь тенденцию расслабляться и чувствовать себя комфортно во время боя. Если он движется в комфортном темпе, и он чувствует, что наносит удар, боксирует относительно хорошо, он вполне может с радостью просто войти в ритм, что очень повторяется.

Кто-то вроде Усика может это осознать и очень быстро щелкнуть, изменить темп и структуру ситуации, и он может полностью изменить то, как выглядит бой, опять же, показав резкость, вдохновившись и действуя совсем по-другому".

Также британец заявил, что не знает, кто является фаворитом, но считает, что менталитет может сыграть решающее значение.

Они ранее показывали сомнительные выступления. Кто же фаворит? Я не знаю. По мнению людей, с которыми я разговаривал в индустрии, многие из них склоняются к Усику. По большей части, это основывается на менталитете. Я думаю, что он больше сосредоточен на поставленной задаче, сосредоточен на работе и более преданный своей задаче,

– сказал Уордли.

Напомним, что победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира хевивейта в эпоху четырех поясов.

Кто такой Фабио Уордли

29-летний британский боксер

На любительском уровне триумфовал в каждом из 14 боев

Действующий чемпион Великобритании в супертяжелом весе

На профессиональном уровне провел 18 поединков, в которых одержал 17 побед

Последний его бой состоялся 31 марта 2024 года против Фрейзера Кларка и закончился вничью.