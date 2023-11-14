"Бой века" уже скоро: в СМИ назвали точную дату битвы за абсолют Усик – Фьюри

Фанаты бокса со всего мира ожидают "бой века". Александр Усик и Тайсон Фьюри должны выйти в ринг, чтобы определить первого в истории хевивейта абсолюта, владеющего сразу четырьмя поясами.

Ожидалось, что супербитва состоится 23 декабря, однако она была перенесена из-за повреждения "Жадного пуза" в выставочном бою против Фрэнсиса Нганну. После этого некоторые эксперты начали полагать, что поединок вообще может быть отменен.

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Но самый плохой сценарий все же вероятно не состоится. Официального объявления еще не было, однако в прессе появилась конкретная дата боя за абсолют.

В СМИ уже были слухи о проведении битвы в феврале 2024 года, и они получили очередное подтверждение.

Сообщается, что поединок между украинским чемпионом Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри пройдет 17 февраля, о чем будет объявлено в течение недели официально.

Боксеры уже подписали контракт на бой, который пройдет в Эр-Рияде. Ждем подтверждения.