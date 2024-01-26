"Стал еще лучше": боксер из тренировочного лагеря Усика о подготовке украинца к бою за абсолют

Уже 17 февраля станет известно имя первого в истории хевивейта абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. За этот статус будут бороться непобедимые на профессиональном уровне Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Сейчас боксеры находятся в тренировочном лагере, где в режиме почти полной секретности готовятся к самой статусной битве в своей карьере. Известно, что при подготовке к бою за абсолют украинец спаррингует со спортсменами, которые намного габаритнее его и похожи на Тайсона Фьюри.

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Усик будет готов на максимум

Одним из них является поляк Мариуш Вах, который уже не впервые помогает Александру Усику в тренировочном лагере. Он поделился впечатлениями от работы с украинцем и рассказал о готовности нашего земляка к бою:

"Для меня лично этот лагерь с Усиком ничем не отличается от предыдущего, когда я ему помогал готовиться к бою с Дюбуа. Я делаю свою работу как можно лучше, чтобы максимально помочь Александру. Так же было и летом. Команда украинца относится ко мне очень хорошо, они профессионально организовали тренировочный лагерь, поэтому все хорошо".

Польский боксер отметил, что украинский чемпион очень настойчиво готовится к битве и прогнозирует ему победу, которая станет результатом тяжелого труда.

Александр, по моему мнению, стал еще лучше как боксер, ведь он знает уровень соперника, с которым ему придется встретиться. Уверен, что Усик будет на 150 процентов готов к бою с Фьюри, и 17 февраля покажет, что завоевать все пояса – это результат тяжелого труда, а не удачи,

– сказал Вах.

Напомним, что бой Усик – Фьюри состоится в столице Саудовской Аравии, после чего планируется проведение реванша между ними, но есть одно условие – боксеры должны продемонстрировать зрелищный поединок.