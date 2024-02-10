"Сумма больше, чем Кличко получил за победу в Москве": сколько Усик заработает за бой с Фьюри

Поединок за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком вызывает огромный интерес среди болельщиков. Неудивительно, что боксеры получат за бой рекордные гонорары.

Два непобежденных боксера хевивейта определят абсолютного чемпиона мира 18 мая в Эр-Рияде. Это событие состоится впервые с 1999 года.

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Самый большой контракт для Усика

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона, сравнил гонорары Александра Усика и Владимира Кличко, который в 2013 году победил "Русского Витязя" Александра Поветкина.

"Это будет самый большой контракт для Усика в его карьере. Так и должно быть. В бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с непобежденным чемпионом так и должно быть.

Это большие деньги. Эта сумма больше 17 миллионов долларов, которые Кличко получил за победу над Поветкиным в Москве. Эта сумма давно больше", – рассказал Красюк.

Интерес к поединку чрезвычайно большой. Об этом свидетельствуют цены на билеты у перекупщиков.

Билетов нет, их негде взять. Я заходил в третью очередь, я купил два билета в платинум, я даже в даймонд не успел взять. Сейчас заходишь на сайты перекупщиков – 200 тысяч гривен за билет, 300 тысяч. Извиняюсь, в ringside – миллион гривен билет,

– сказал Красюк.

Ранее различные эксперты называли ориентировочный гонорар Усика за бой с Фьюри. По информации инсайдера Майкла Бенсона, украинский боксер может получить до 68 миллионов "зеленых".

Кстати, самый большой свой гонорар Усик заработал после второго боя с Энтони Джошуа. По сообщению СМИ, тогда Александр получил около 30 миллионов.