После начала полномасштабного вторжения России Александр Усик продемонстрировал свою преданность Украине. Боксер с мировым именем при каждом удобном случае напоминает о войне и помогает защитникам нашего государства.

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Усик повзрослел и стал мудрее

По мнению Александра Красюка, Усик всегда был патриотом Украины. А скандальную фразу о "Крым – Божий" в свое время подхватили медиа, которые неправильно поняли ее смысл.

"Каким Усик был тогда, и то, каким он есть сейчас – это один и тот же человек. Его мировоззрение не изменилось. Просто тогда его клевали. 1+1 как начали ту историю о Крыме и на ней хайповали.

Я то Усика с 2013 года знаю, я же знаю его реальные взгляды. Конечно, можно говорить без конца. У нас публика такая, что ты можешь 100 лет делать только благо, один раз сделаешь такое, что можно трактовать и так, и так – тебя уже и в хвост, и в гриву будут, аж искры будут лететь. Такая наша ментальность. В этом наша и слабость, и сила. Слабость в том, что не понимаем, о чем говорим, а сила в том, что все объединяемся, делая одно дело.

Не изменился Усик. Неправильно... Он изменился, он повзрослел, стал мудрым, но вектор, в котором он мыслил, никоим образом не изменился", – рассказал Красюк.

Политическая трансформация Усика