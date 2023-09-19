Удар в голову: промоутер Усика поставил на место Фьюри, который поливает грязью украинца – фото

Александр Красюк отреагировал на слова Тайсона о нечестности победы Усика над Дюбуа. Он вспомнил забавный эпизод из ранней карьеры "Цыганского короля".

В конце августа Александр Усик провел вторую защиту чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Украинец победил британца Даниэля Дюбуа нокаутом в 9-м раунде.

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Перед этим в поединке произошел скандальный эпизод. Соперник ударил Усика ниже пояса, из-за чего украинец упал и не мог подняться несколько минут. Судья засчитал нарушения со стороны Даниэля и дал время Александру на то, чтобы оправиться.

Впрочем, команда Дюбуа настаивает, что боксер ударил в корпус Усику и это должен быть нокаут. Поддержать соотечественника решил и Тайсон Фьюри, который при первой же возможности пользуется возможностью обругать украинца.

Это не был удар ниже пояса. Он пришелся в пояс. Все ниже пояса – это запрещенный удар. Мы все знаем, что это не был удар ниже пояса. Усика избили честно и справедливо. Он честно проиграл нокауту после удара по корпусу. Этот удар его покалечил. И мне очень жаль Даниэля, потому что сейчас он должен быть объединенным чемпионом мира и находиться на пути к бою со мной за величайший гонорар, который он когда-нибудь увидит в своей жизни. Я не знаю, уязвим ли Усик к ударам по корпусу, но его лицо тоже уязвимо. Я увидел, как Усик показался как маленькая сучья, а потом стонал и плакал через это пять минут,

– заявил "Цыганский король".

Промоутер Александра Усика решил потролить Тайсона Фьюри, который слишком много говорит об украинце. Александр Красюк опубликовал смешное фото с британцем с подписью: "Как думаете, низкий удар или не низкий?"

На снимке кадр из одного из ранних сражений Фьюи против Ли Свонби. Тогда 20-летний Тайсон после одного из своих ударов промахнулся и попал себе в лицо.



Как Фьюри ударил себя / инстаграм Красюка

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Напомним, что после двух побед Усика над Джошуа команда украинца долго вела переговоры с Фьюри о бою за звание абсолютного чемпиона мира. Именно Тайсону принадлежит пояс WBC, которого не хватает Усику.

Впрочем, британец всячески избегал поединка. выдвигая все новые требования к украинцу. В конце концов, встреча так и не произошла, а Фьюри решил провести бой-пародию против эксчемпиона ММА Фрэнсиса Нганну.