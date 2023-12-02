"Тайсон превращается в другого персонажа": Красюк рассказал, какой Фьюри вне кадра

Чемпион WBC Тайсон Фьюри умеет эпатировать публику своими поступками и дерзкими заявлениями на грани фола. И все же в реальной жизни "Цыганский король" ведет себя совсем иначе.

Во время пресс-конференции в Лондоне, на которой было официально объявлена битва за абсолют Усик – Фьюри, "Цыганский король" все время пытался спровоцировать украинского чемпиона на драку. Более того, Фьюри даже угрожал промоутеру Усика Александру Красюку.

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Красюк рассказал о "другом Фьюри"

Однако оскорбительные выражения и поступки Фьюри не повлияют на обладателей титулов WBA, IBF, WBO и IBO. В этом уверен Александр Красюк, хорошо изучивший поведение эксцентричного британца.

"Хорошо, что Александр не носитель английского, поэтому он мало что понимает. Тайсон превращается в другого персонажа, когда включается камера.

Когда мы общались перед пресс-конференцией, он проявил большое уважение к Усику и сказал многое, что мне очень понравилось. Он говорил, что "победа зависит от Бога, неважно, насколько усердно ты работаешь – победитель только один, и может произойти все что угодно". Я согласен с ним, но чтобы положиться на Бога – нужно много работать", – рассказал Красюк.