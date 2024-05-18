Усик или Фьюри: Кличко сделал прогноз на абсолютного чемпиона мира в хевивейте

Уже в ночь с 18-го на 19-е мая (в Украине) состоится долгожданный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры наконец проведут перенесенный бой за абсолют в хевивейте.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится в Эр-Рияде. В столицу Саудовской Аравии съехались бывшие и нынешние звезды спорта, чтобы воочию увидеть нового абсолютного чемпиона мира.

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Кличко поддержал земляка

У Александра Усика будет мощная поддержка в виде земляка и легенды бокса Владимира Кличко. Кличко-младший впервые приехал в Саудовскую Аравию и с нетерпением ждет поединка. Легенда бокса спрогнозировал своего абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Владимир поддержал земляка.

Кличко рассказал, какой фактор будет ключевым в ринге, несмотря на невероятные параметры и размах рук Тайсона Фьюри.

Я с нетерпением ожидаю нового абсолютного чемпиона в супертяжелой весовой категорий из Украины Александра Усика. Даже если у Фьюри есть преимущество в размере и размахе рук по сравнению с Усиком, в боксерском поединке все решает техника. Я уверен, что Александр перехитрит Фьюри и станет новым абсолютным чемпионом мира. С одной стороны, размер имеет значение, с другой стороны – все решает техника. Я уверен, что на данный момент нет более техничного боксера, чем Александр Усик,

– заявил Владимир Кличко.

Интересно, что перед поединком Владимир Кличко появился в профиле в инстаграме сына Тайсона. Фьюри-младший успел даже сделать памятную фотографию с Усиком.

Сайт 4 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри. Встреча начнется не раньше 01:00 по киевскому времени. Официальным транслятором поединка будет медиасервис MEGOGO.

Напомним, что за спиной Фьюри есть победа над Владимиром Кличко, которая была еще в ноябре 2015 года. Это одна из немногих крупных побед в карьере "Цыганского короля".