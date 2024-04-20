На случай, если Фьюри снова попытается сорвать бой: что Гвоздик порекомендовал Усику

В столице Саудовской Аравии 18 мая пройдет бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе прокомментировал изменение даты боя из-за травмы Тайсона Фьюри. Александр Гвоздик дал совет Усику на случай, если британец снова попытается дать заднюю.

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Совет Гвоздика для земляка

Украинский боксер ответил, что в бою с Нганну Фьюри вышел откровенно не готовым, ведь считает, что британец разобрался бы с противником за несколько раундов.

Я вообще не могу представить, что у них там творится - хочет он, не хочет он? Потому что когда начнешь читать интернет, то 10 человек говорит, что он уже все, вообще не тренируется, а другие говорят, что все это сказка, и он там пашет в зале. По логике, наверное, одно из двух. Конкретно, что его там ударили локтем, чтобы специально посечь - для меня это звучит слишком. Хотя все может быть, опять же, я не могу этого исключать, но это уже слишком,

– рассказал Гвоздик.

Также он отметил, что были видео, где на Фьюри шлем, но в нем тоже можно рассечь бровь. Гвоздик надеется, что бой все-таки состоится, но, если британец снова попытается сорвать поединок, то Усик должен иметь альтернативный план.

Я думаю, что уже промариновали они его уже точно достаточно. Если это было сделано с этой целью, то хватит теперь, чтобы посолить. Вот именно сейчас он уже должен состояться, мне кажется, если причина в этом. А если Фьюри это делает из-за того, что он чувствует, что он не готов? Ну, значит, тогда пусть действительно, как говорит Саня, оставляет титул, и Саня побоксирует с другим. С Хрговичем или с каким-нибудь Паркером. Как-то так,

– добавил украинский боксер.

Ранее из-за травмы Тайсона Фьюри одним из вариантов соперников для украинца уже рассматривали Филипа Хрговича.

Напомним, что недавно Фьюри заявил, что находится в фантастической форме, а также отметил свое "секретное оружие".