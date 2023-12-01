Смена фаворита и уважение к Усику: экс-чемпион мира поделился ожиданиями от боя за абсолют

Уже этой зимой станет известно имя первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. За этот статус будут соперничать Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Последний бой "Жадного пуза" против экс-чемпиона MMA Фрэнсиса Нганну добавил немало скепсиса для большого количества экспертов по поводу его шансов в битве против украинца. Они начали сомневаться, что британец является фаворитом, которым до этого считался.

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Фроч не может представить, что Усика кто-нибудь побьет

Его же поведение во время совместной пресс-конференции с Александром Усиком и дуэль взглядов только подтвердили, что Тайсон Фьюри не чувствует себя уверенным в своих силах. Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о предстоящем бое и назвал своего фаворита.

Надеюсь, что Фьюри сможет стать тем парнем, который трижды сражался с Уайлдером, показать хорошее выступление и сохранить титулы в Великобритании. Я думаю, что бой против Усика может закончиться как угодно. Я считаю Фьюри небольшим андердогом, хотя поначалу для меня он был фаворитом из-за его габаритов.



Усик – настоящий боец с сильным умом. Он воин. Я даже не могу представить, что его кто-то побьет, потому что он настолько хорош, но кто знает. Хороший большой парень всегда побьет хорошего маленького,

– заявил Фроч.

Также экс-чемпион считает, что Фьюри уже прошел свой пик формы, имеет проблемы с весом и ментальностью, что уменьшает его шансы в предстоящей битве:

"Судя по тому, что я видел и слышал, Тайсон прошел свой пик, он на спаде. Он и так большой, но у него много веса на талии, и сейчас он вовсю пытается сбросить его. Фьюри на середине четвертого десятка. Его не беспокоят финансы. Слушая его и смотря его документальный фильм на Netflix, он страдает психическими расстройствами".

Напомним, что бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии.