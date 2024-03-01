Анхель Фернандес назвал победителя боя Усик – Джошуа, по его мнению. Он считает, что победу одержит именно Александр.

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Усик – Фьюри: Фернандес выделил сильнейшего

"Фьюри – от природы замечательный боец, этого у него не отнять, но я думаю, что выиграет Усик. У Александра прекрасная, очень умная команда, они подготовят его должным образом.

Думаю, для Фьюри будет не так легко, как это может показаться на телеэкране, схватить Усика, бороться, навалиться на него всем своим весом, перебить его джебом", – заявил он.

Также тренер поделился мыслями относительно рассечения Фьюри. Он убежден, что Усик воспользуется этим, и будет целиться в это место во время поединка. Также, по его мнению, Тайсон имеет недостаточно времени, чтобы такое рассечение зажило.

"Вероятно, Усик будет строить свою тактику с акцентом на работе именно по этому месту. На его месте я так бы и сделал. В конце концов, бой – это бой, и ты всегда пытаешься найти у соперника слабые места и использовать это, чтобы одержать победу", – сказал Фернандес.

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