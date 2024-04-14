"Если он победит, то станет лучшим в этой эре": звездный боксер сделал прогноз на бой Усика
Источник:ProBox TV
Уже 18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Усик - Фьюри. Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи поделился своими мыслями относительно предстоящего поединка.
Пол Малиньяджи рассказал о своем видении поединка Усик – Фьюри. Он считает, что в бою весомую роль для Усика сыграет правильно подобранная стратегия.
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Триумф, который может войти в историю
Мальянджи отметил, что Усику нужно показать активную работу рук и ног в этом противостоянии.
Для победы Усику нужна многослойная стратегия. Можно сказать, что Усик должен быть способен перебоксировать Тайсона Фьюри, и я не скажу ничего против. На самом деле он это, наверняка, и ожидает. Но сможет ли он противодействовать физике Фьюри? Как это преодолеть? Нужно больше использовать свои ноги. Мы знаем, что Усик делает это и способен на это,
– рассказал экс-чемпион мира.
Он также отметил, что победа над Фьюри поможет Усику войти в историю как лучший в супертяжелом весе.
Усик побил Джошуа дважды, и допустим, он побьет Фьюри. Он не дрался с Уайлдером, но Уайлдер на текущий момент практически исчез. Поэтому если Усик выиграет этот бой, он станет лучшим в этой эре. Он станет единственным крузером, который выиграл абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, так же, как и Холифилд, но на самом деле он станет лучшим супертяжем этой эры, и сделает это первым в истории,
– добавил Пол Мальянджи.
Напомним, что недавно Фьюри заявил, что находится в фантастической форме, а также отметил свое "секретное оружие".