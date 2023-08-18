Если Фьюри не победит Усика, он не сможет считаться великим бойцом своего поколения, – промоутер

Промоутер Эдди Хирн заявил, что боксер Тайсон Фьюри должен сразиться с другими бойцами, если хочет войти в элитную когорту. И один из таких именно Александр Усик.

Тайсон Фьюри не слишком торопится проводить защиту своего чемпионского титула по версии WBC. И вместо боев против других профессиональных боксеров решил провести поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Хотя это сражение и состоится по правилам профессионального бокса, но с обычным представлением о боксе будет мало общего. Это будет большее выставочное сражение, основная цель которого – заработать деньги.

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Это не очень нравится другим боксерам и их промоутерам. В том числе Эдди Хирну, представляющий Энтони Джошуа. Он заявил, что если Фьюри не сразится против других топовых боксеров в тяжелом весе, то не сможет называть себя великим бойцом. В том числе и против Александра Усика, владеющего чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и IBF.

"Тайсон Фьюри – отличный боец. Чтобы стать великим современным бойцом, вам нужно победить всех лучших бойцов дивизиона. Если Тайсон Фьюри не побеждает Александра Усика, он не может называть себя великим бойцом своего поколения", – убежден Эдди Хирн.

Правда, здесь нужно отметить, что в перечень топовых бойцов Эдди Хирн включил и Энтони Джошуа. И с ним Тайсон Фьюри тоже должен был провести бой, чтобы стать "великим бойцом". Хирн убежден, что Джошуа входит в пятерку лучших супертяжеловесов мира.

Правда с таким утверждением относительно Энтони Джошуа не соглашается Фрэнк Уоррен, который и является промоутером Фьюри. Уоррен не слишком одобрительно отозвался на слова о том, что Фьюри надо сразиться с Джошуа ради его "боксерского наследия". И напомнил, что Джошуа за свою карьеру уже проиграл три боя.

Что касается боя против Усика, то Уоррен о нем решил не вспоминать. Промоутеры Усика неоднократно пытались договориться об объединительном бое между боксерами, но прийти к согласию пока не удалось.