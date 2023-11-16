Держите его семеро: Фьюри чуть не устроил потасовку на битве взглядов – адское видео

"Бой века" за корону абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе был официально объявлен. Соперники успели провести первую дуэль взглядов.

16 ноября Тайсон Фьюри и Александр Усик провели совместную пресс-конференцию, на которой объявили дату боя за абсолют. Долгожданный поединок состоится 17 февраля в Саудовской Аравии, пишет 24 Канал.

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Как прошла битва взглядов

В течение всей пресс-конференции "Жадное пузо" обзывал Усика, пытаясь вывезти его из равновесия. Однако украинец не поддался на провокации скандалиста.

После завершения пресс-конференции боксеры провели битву взглядов. Фьюри решил продемонстрировать свою силу, навалившись на Усика. И все же украинец с достоинством завершил дуэль взглядов. Затем "Цыганский король" устроил клоунаду, словно хочет побиться прямо в зале. Впрочем, охранники удержали гарячего Тайсона.

Видео дуэли взглядов боксеров

Первый раунд встречи чемпионов оказался очень напряженным. Теперь боксеры приступят к напряженной подготовке к бою. Цена поединка очень высока – на кону стоят все пояса хевивейта. В последний раз бой за абсолют проводился в далеком 1999 году.