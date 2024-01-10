Держит злобу на украинца: друг Кадырова дал свой прогноз на бой Усик – Фьюри

Российский боксер Артур Бетербиев поделился ожиданиями от поединка Александра Усика – Тайсона Фьюри. Он также припомнил бой с украинцем.

Россиянин рассказал, что встречался с Усиком, когда они были в любительском боксе. Само сражение произошло в России.

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Россиянин вспомнил бой с Усиком

"Тогда мой вес был всего 83 килограмма. Никогда не боксировал в весе 90 кг. У нас был еще один поединок среди любителей. Сражались в России в весе 81 килограмм, я победил Усика в первый день соревнований. Вы знаете Александра, он очень хорошо выполняет свою работу. Что могу сказать – он молодец", – сказал Бетербиев.

Что касается поединка Усик – Фьюри, то российский боксер считает, что победу одержит британец. Однако все будет зависеть от подготовки, добавил он.

Перед боем Усика с Джошуа я говорил, что Энтони победит. Ставил на него, потому что он настоящий тяжеловес, а не боксер тяжелого веса. В этом большая разница. , но кто подготовится лучше – тот и победит», – добавил Бетербиев.

Что известно о бое Усик – Фьюри