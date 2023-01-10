Промоутер Фьюри назвал дату, когда может состояться бой против Усика: боксеры получили контракты

Промоутер боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что все движется к тому, что следующий бой его подопечный проведет именно против украинца Александра Усика. И назвал, когда это может произойти.

Александр Усик не скрывает то, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Для этого ему нужно завоевать четыре чемпионских пояса. Три из них у него есть, которые он выиграл у британца Энтони Джошуа. А впоследствии и в бою-реванше защитил свои чемпионские звания.

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Четвертым поясом по версии WBC владеет другой британец Тайсон Фьюри. И Усик хочет следующий бой провести именно против него.

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что сейчас между сторонами боксеров продолжаются переговоры. И даже назвал приблизительную дату, когда бой Усик – Фьюри может произойти.

"Мы все смотрим на март, и все действительно готовы это сделать, и мы все уверены, что это будет сделано. Есть еще много вещей, которые нужно решить, но я искренне верю, что это произойдет", – заявил Фрэнк Уоррен.

Стоит отметить, что менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил , что бой Усик – Фьюри может состояться в период с 18 февраля по 4 марта 2023 года.

Одна из преград, которая стояла на пути для организации боя Усик – Фьюри, была в том, что IBF требовала от украинского боксера провести обязательную защиту титула. Но пока отказались от того, так что Усик может провести бой против Фьюри, а не одного из претендентов на чемпионский титул по версии IBF.

Остальные детали промоутер не сообщил. Ведь важно и то, где состоится такой бой. Например, Усик свой первый бой против Джошуа провел в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". А уже бой-реванш между ними состоялся в Саудовской Аравии в городе Джидда.

Относительно Фьюри, то он свой последний бой против Дерека Чисоры провел именно в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". И Усик присутствовал на этом бою, проведя после поединка дуэль взглядов с Фьюри. И сейчас промоутеры рассматривают разные варианты, выбирая из тех, кто предложит больше всего.