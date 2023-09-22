"Саудовцы осуществят рождественское желание": менеджер Фьюри сделал громкое заявление по поводу мегабоя с Усиком

Спенсер Браун намекнул на то, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится совсем скоро. Правда, его заявления противоречат словам самого Фьюри.

В конце августа Александр Усик во второй раз защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Благодаря нокауту в 9-м раунде украинец победил британца Даниэля Дюбуа.

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Теперь боксерское сообщество наконец-то требует проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Именно "цыганскому королю" принадлежит пояс WBC.

Команды боксеров уже вели переговоры о поединке в начале 2023 года, но из-за завышенных аппетитов и странных требований от Фьюри он так и не состоялся. Теперь же менеджер британца Спенсер Браун намекнул, что бой Усик – Фьюри возможен в конце этого года.

Я не могу разглашать ничего, что происходит сейчас. Но если бы у вас был рождественский список пожеланий с одним боем, который вы хотели бы увидеть в тяжелом весе, то он вполне мог бы состояться. Усик? Да, может быть, это он. Мне пришлось подписать документы, потому запрещено разглашать. Не могу больше ничего сказать. Но думаю, что саудовцы осуществят рождественское желание для всех,

– намекнул Браун.

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Напомним, что именно Саудовская Аравия была наиболее заинтересована в проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Интересно, что позиция команды Фьюри идет в разрез с заявлениями самого Тайсона.

Британец всячески обзывает Усика заявляет, что его не интересует встреча с украинцем. В октябре "Цыганский король" решил устроить бой-пародию против эксчемпиона ММА Фрэнсиса Нганну.