Победитель потеряет один пояс: Усик и Фьюри уже договорились об условиях реванша – интересные детали
Источник:ESPN
Каждый из претендентов на звание абсолютного чемпиона сможет пригласить повторный бой. Впрочем, в таком случае на кону уже будут стоять три пояса.
На прошлой неделе Александр Усик и Тайсон Фьюри объявили о подписании контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. На кону будет стоять четыре пояса – WBA, WBO, IBF и WBC.
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Реванш вполне вероятен
Первые три принадлежат украинцу, тогда как последний – британцу. Пока дата неизвестна, но есть информация об условиях возможного реванша.
Каждая из сторон имеет право запросить повторное сражение, но срок, в который он должен пройти, пока неизвестен. При этом в случае согласования поединка-реванша на кону уже будет стоять три пояса.
Хорват не хочет ждать
Причина – в условии от организации IBF, чей пояс принадлежит Усику. После того, как Александр защитил его в поединке с Даниэлем Дюбуа, его следующим обязательным претендентом должен стать Филипп Хргович, как раз по линии IBF.
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Впрочем, из-за договоренности по организации боя за абсолют хорват выставил условие, которое будет сражаться сразу после этого с победителем Усик – Фьюри. Если же последние двое согласуют реванш, то победитель должен уволить пояс IBF.
В таком случае на награду будут претендовать Филипп Хргович и следующий по рейтингу Энтони Джошуа. Британец уже владел поясом IBF с 2016 по 2021 годы, пока не проиграл Александру Усику.
Главное о бое Усик – Фьюри
- Украинец сразится с Тайсоном в Саудовской Аравии
- Ориентировочная дата – в конце декабря или январе
- О дне поединка за абсолют будет объявлена после боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну (28 октября)
- Усик выиграл каждый из своих 21 боя в профессиональной карьере (14 из них – нокаутом)
- Свой последний поединок Александр провел 26 августа, выиграв у Даниэля Дюбуа нокаутом в 9 раунде.
- В свою очередь у Фьюри 33 победы в 34-х поединках (24 из них – нокаутом).
- Еще один бой – против Деонтея Уайлдера в 2018-м – завершился вничью