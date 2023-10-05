Победитель потеряет один пояс: Усик и Фьюри уже договорились об условиях реванша – интересные детали

Каждый из претендентов на звание абсолютного чемпиона сможет пригласить повторный бой. Впрочем, в таком случае на кону уже будут стоять три пояса.

На прошлой неделе Александр Усик и Тайсон Фьюри объявили о подписании контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. На кону будет стоять четыре пояса – WBA, WBO, IBF и WBC.

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Реванш вполне вероятен

Первые три принадлежат украинцу, тогда как последний – британцу. Пока дата неизвестна, но есть информация об условиях возможного реванша.

Каждая из сторон имеет право запросить повторное сражение, но срок, в который он должен пройти, пока неизвестен. При этом в случае согласования поединка-реванша на кону уже будет стоять три пояса.

Хорват не хочет ждать

Причина – в условии от организации IBF, чей пояс принадлежит Усику. После того, как Александр защитил его в поединке с Даниэлем Дюбуа, его следующим обязательным претендентом должен стать Филипп Хргович, как раз по линии IBF.

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Впрочем, из-за договоренности по организации боя за абсолют хорват выставил условие, которое будет сражаться сразу после этого с победителем Усик – Фьюри. Если же последние двое согласуют реванш, то победитель должен уволить пояс IBF.

В таком случае на награду будут претендовать Филипп Хргович и следующий по рейтингу Энтони Джошуа. Британец уже владел поясом IBF с 2016 по 2021 годы, пока не проиграл Александру Усику.

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