У Фьюри сдали нервы: "Жадное пузо" с образами набросился на Усика - видео

"Цыганский король" еще до начала официальной пресс-конференции начал развлекать своих фанатов. Британский боксер в очередной раз надел на себя маску клоуна.

В четверг, 16 ноября, на пресс-конференции на стадионе "Уэмбли" был официально объявлен "Бой века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Чемпионы хевивейта определят абсолюта 17 февраля 2024 года.

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Еще до начала пресс-конференции Тайсон Фьюри и Александр Усик встретились за кулисами. "Жадное пузо" набросился на украинского чемпиона с оскорблениями, пытаясь его вывести из равновесия.

Кто ты к черту такой? Усик! Откуда ты кричишь? Закрой рот, малая сосиска,

– воскликнул Фьюри Усику.

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Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри нашел спарринг-партнера, напоминающий Александра Усика.