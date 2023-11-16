16 ноября будет официально объявлена дата поединка Усик – Фьюри. Знаковое событие состоится во время пресс-конференции на стадионе "Уэмбли".

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Поможет ли Фьюри чемпион крузервейта

Тем временем "Цыганский король" уже вовсю планирует свой тренировочный лагерь. Основным спарринг-партнером Фьюри станет чемпион IBF Джей Опетая, выступающий в первом тяжелом весе.

Я взволнован, потому что буду частью тренировочного лагеря Фьюри. Они попросили меня быть там в качестве одного из главных спарринг-партнеров. Мы растем, мы поднимаем уровень каждый день. Все эти ребята еще не видели моего максимума,

– рассказал Опетая.

Напомним, что Александр Усик был абсолютным чемпионом первой тяжелой категории. Затем украинский боксер поднялся дивизионом повыше. "Жадное пузо" до сих пор обзывает Усика "крузером". Неудивительно, что Тайсон выбрал спарринг-партнером подвижного боксера из этого дивизиона.

Что известно о Джее Опетая