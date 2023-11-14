Фьюри заявил, что "разберет" Усика на части за 4 раунда: украинец отреагировал на дерзкое заявление

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику. Украинец уже успел отреагировать на дерзкое заявление.

Тайсон обратился к Александру в видеообращении к участникам конгресса WBC. Усик присутствовал на закате.

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Вызывающее заявление Фьюри

Усику, разберу тебя на части за 4 раунда,

– заявил Фьюри.

У украинского боксера сразу спросили, что он думает о словах Фьюри: "Вообще без понятия. Люблю Тайсона, он классный парень. Где ты?"

Обращение Фьюри: смотрите видео

Когда состоится бой Усик – Фьюри