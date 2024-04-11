Получил свое секретное оружие, – Фьюри рассказал об особенностях подготовки к бою с Усиком

В саудовском Эр-Рияде 18 мая состоится битва между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. На кону будут стоять 4 основных титула супертяжелой весовой категории.

Боксеры уже несколько недель находятся в тренировочных лагерях. Там они подводят себя к идеальной форме на указанную дату "боя века".

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Фьюри максимально сфокусирован на тренировках

О своей физической готовности на пресс-конференции рассказал чемпион WBC Тайсон Фьюри. "Цыганский король" заявил, что он уже сейчас находится в прекрасных кондициях и подчеркнул, что важную роль в правильной подготовке к поединку играет его отец.

Я тренируюсь тяжело, очевидно, что я в фантастической форме. Нет места для ошибок, нет места для неправильных тренировок. На самом деле я провожу фантастический тренировочный лагерь. Никаких жалоб, работаю очень усердно, на этот раз мой отец в лагере, так что я получил свое секретное оружие. Большего я не могу сделать,

– заявил Фьюри.

. На пресс-конференции британский боксер также заявил, что мог бы победить Александра Усика даже с лишним весом и после выпитых 15 бокалов пива за день до боя.

Напомним, что поединок Фьюри с Усиком должен был состояться еще 17 февраля, но был перенесен из-за рассечения у британского боксера. Тогда Джон Фьюри не был частью команды сына при подготовке к бою и называл его тренировочный лагерь цирком.