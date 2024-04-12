Я чертовски боюсь его, - Фьюри сделал шокирующее признание перед боем с Усиком

Уже 18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Усик - Фьюри. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Чемпион WBC в супертяжелом весе поделился ожиданиями от предстоящего боя с украинским боксером. Заявление Фьюри стало неожиданным для поклонников бокса.

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Тайсон Фьюри боится Усика

У Фьюри спросили, считает ли он, что Усик уже у него в голове и посылает ему определенный месседж. Британец ответил утвердительно и добавил, что это выводит его из строя.

"Да, я действительно смотрел на это раньше и думал о себе. Знаешь, этот парень медленно проникает в мое сознание и выводит меня из строя изнутри. Я даже не уверен, смогу ли нанести хоть один удар, когда наступит вечер боя, потому что он так сильно меня сковывает", – рассказал Фьюри.

Также он отметил, что Усик имеет хороший опыт, из-за чего Тайсон теперь его опасается.

Он изучал великих и скопировал мой стиль. Так что теперь я до чертиков боюсь. Так что теперь я до чертиков напуган., Боже, прости меня за ругань. Я действительно боюсь, он копирует мой стиль, как и все, что я делаю: разговоры, образы на пресс-конференциях, одеваюсь, как разные персонажи из фильмов Marvel. Мне просто не терпится увидеть, что он приготовил для этого боя. Я на самом деле становлюсь его большим фанатом,

– добавил британец.

Ранее Фьюри разбрасывался заявлениями о своей победе. Слова об опасениях Усика прозвучали из уст британца впервые.

Интересно. Поговаривают что Усик заработает свой самый большой гонорар в своей карьере.

Напомним, что поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля, но его перенесли из-за травмы Тайсона. Он рассек бровь во время тренировки.