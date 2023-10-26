"Усик пропадет без вести": Фьюри пугает украинского чемпиона новым компроматом

"Человек настроения" Тайсон Фьюри в очередной раз наговорил кучу глупостей в адрес Александра Усика. Боксер-шоумен решил вывезти из равновесия своего будущего соперника.

Настроение Тайсона Фьюри меняется чаще, чем ветер. "Жадное пузо" может одновременно пригласить в свой дом Александра Усика, а через мгновение вылить на него ведро грязи.

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У Фьюри снова обострение

Очередной бред об Усике "Цыганский король" рассказал во время интервью iFL TV. Болтливый Фьюри пригрозил украинскому чемпиону компроматом, который вскоре обнародует.

"Усик – сосиска. Забудьте о нем. На самом деле он мелкий, грязный и скользкий лох. У нас кое-что на тебя есть, маленькая сосиска, и я очень скоро это опубликую. Это не какие-то его высказывания. Все гораздо серьезнее. Он на время исчезнет без вести, маленькая сосиска.

Мы знаем, что происходит, но на хрен Усика. Во всяком случае, у нас бой с Фрэнсисом Нганну, битва самых крутых засранцев на планете. Я против великого Фрэнсиса", – заявил Фьюри.

Такими заявлениями "Цыганский король" в очередной раз пытается психологически давить на своего соперника. Напомним, что ранее Фьюри обвинял Усика в использовании допинга. Как будто благодаря стероидам украинец победил Джошуа в первом поединке. Похоже, что "Жадное пузо" снова вспомнил свою старую песню.