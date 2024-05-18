Талисман от дочери на месте: Усик прибыл на бой с Фьюри – демонстративное видео

Уже через несколько часов начнется главный бой вечера бокса, в котором Александр Усик выйдет в ринг против Тайсона Фьюри. Боксеры поборются за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Александр Усик уже приехал на "Kingdom Arena", где уже вскоре может стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Украинец первым из боксеров прибыл на место поединка, сообщает 24 Канал.

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Боксеры уже на арене

Украинский чемпион мира приехал на арену в хорошем настроении и со своим талисманом, с которым он прилетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Речь идет о мягкой игрушке-вислючке, которая была с ним на прошлом победном поединке с Энтони Джошуа.

Ранее Усик рассказывал, что эту игрушку ему подарила дочь, которая теперь стала его талисманом.

Видео прибытия Усика

Вслед за ним на арену приехал Тайсон Фьюри.

Также на арену продолжают прибывать звезды спорта: Криштиану Роналду, Дерек Чисора, Энтони Джошуа и другие.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию, опубликует обзор поединка и видео самых ярких моментов встречи в Эр-Рияде. Поединок можно будет посмотреть на MEGOGO не раньше 01:00 (по Киеву).

Это будет перенесенный поединок, который должен был состояться еще в феврале 2024-го. Но тогда за 15 дней до боя Тайсон получил травму. Серьезное рассечение над глазом Фьюри заставило отложить встречу.