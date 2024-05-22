"Вдохновленное украинскими лидерами": промоутер Усика объяснил его наряд перед выходом на ринг

Александр Красюк прокомментировал костюм Александра Усика перед выходом на бой с Тайсоном Фьюри. Он отметил важный смысл наряда.

В ночь с 18 на 19 мая состоялся исторический бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. На ринг украинец вышел в образе атамана, где на спине накидки было написано "ФК Полесье".

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Смыслы, заложенные в наряде Усика

Александр Красюк отметил, что Александр Усик – это реализация казака-воина и эта культура у него в сердце. В частности дело не только в одежде, но и в его мышлении.

Казаки - воины 17 века. Гетман, атаман, глава государства, который сам был воином, лидером, имел это. Если вы посмотрите на некоторые исторические рисунки Богдана Хмельницкого, очень важной личности в истории Украины, то этот наряд был вдохновлен этими лидерами,

– рассказал промоутер Александра Усика.

Александр Усик стал лучшим боксером мира рейтинга P4P по версии The Ring. Лидерство потерял японец Наоя Инуэ.

Интересно, что благодаря своей победе на "Kingdom Arena", Александр Усик стал третьим боксером в современной истории, который достиг абсолютного чемпионства в разных весовых категориях. Ранее это удавалось только Теренсу Кроуфорду и Наои Иноуэ.