"Вдохновленное украинскими лидерами": промоутер Усика объяснил его наряд перед выходом на ринг
Источник:Boxing King Media
Александр Красюк прокомментировал костюм Александра Усика перед выходом на бой с Тайсоном Фьюри. Он отметил важный смысл наряда.
В ночь с 18 на 19 мая состоялся исторический бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. На ринг украинец вышел в образе атамана, где на спине накидки было написано "ФК Полесье".
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Смыслы, заложенные в наряде Усика
Александр Красюк отметил, что Александр Усик – это реализация казака-воина и эта культура у него в сердце. В частности дело не только в одежде, но и в его мышлении.
Казаки - воины 17 века. Гетман, атаман, глава государства, который сам был воином, лидером, имел это. Если вы посмотрите на некоторые исторические рисунки Богдана Хмельницкого, очень важной личности в истории Украины, то этот наряд был вдохновлен этими лидерами,
– рассказал промоутер Александра Усика.
Интересно, что благодаря своей победе на "Kingdom Arena", Александр Усик стал третьим боксером в современной истории, который достиг абсолютного чемпионства в разных весовых категориях. Ранее это удавалось только Теренсу Кроуфорду и Наои Иноуэ.