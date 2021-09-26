Александр Усик деклассировал Энтони Джошуа: видео исторического боя

Украинский боксер Александр Усик остался непобедимым. В ночь с 25 на 26 сентября Усик в 19 поединке на профессиональном ринге побил Энтони Джошуа. Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Феерическая победа Усика

Александр Усик несколько сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112 и 115:113.

Как это было Усик сенсационно побил Джошуа в феерическом поединке и отобрал чемпионские титулы

34-летний украинский боксер доминировал на протяжении всего поединка, отдав британцу всего несколько раундов.

На протяжении поединка Усик минимум дважды был близок, чтобы отправить Джошуа в нокдаун. Также украинец агрессивно провел чемпионские раунды.

В итоге Александр отобрал у британца титулы WBO, WBA, IBF, IBO. Усик стал только третьим после братьев Кличко украинским чемпионом мира в тяжелом весе.

Усик – Джошуа: видео боя