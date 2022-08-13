Не будет придумывать велосипед: Гвоздик рассказал, благодаря чему Усик снова может победить Джошуа

Уже 20 августа украинский боксер Александр Усик проведет бой-реванш против Энтони Джошуа. Первое сражение закончился победой украинца. И у него есть шанс повторить этот успех.

Бой Усик – Джошуа 20 августа будет за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе, которым владеет украинец. Он их получил в бою против Джошуа. И реванш Усик – Джошуа смотреть в Украине можно будет бесплатно . При этом он будет доступен для просмотра как онлайн, так и по телевидению.

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Предыдущий бой Усик – Джошуа длился все 12 раундов и закончился победой украинца единогласным решением судей.

Александр победил благодаря своим феноменальным боксерским умениям, скорости и прежде всего благодаря тому, что заставил Джошуа играть в свою игру, по своим правилам. По моему мнению, это был фантастический перформанс со стороны Александра, но не очень удачная, а точнее абсолютно провальная стратегия с стороны Джошуа", – отметил боксер Александр Гвоздик.

По его мнению, во втором бою между этими боксерами Усик снова использует эти свои сильные стороны и "не будет придумывать велосипед". Хотя будет готовиться и к тому, что Джошуа постарается больше прессинговать.

"Победы были разные, но оружие одно и то же: быстрые ноги, маневренность и комбинации. Я считаю, что именно эти качества Александр также будет демонстрировать в реванше, не вижу смысла придумывать велосипед. Возможно их будет больше, потому что сейчас от Джошуа все ожидают более жесткий прессинг, и, думаю, Александр также будет готов к этому", – убежден Гвоздик.

Стоит ли Усик отправить Джошуа в нокаут в бою-реванше

В то же время Гвоздик убежден, что Джошуа будет гораздо более агрессивным в ринге, чем в предыдущем бою. И будет навязывать силовой бокс. Именно к этому нужно быть готовым Усику.

Что касается результата боя, то, по мнению Гвоздика, Усик снова победит решением судей. Такое мнение разделяют и букмекеры, принимающие ставки на бой Усик – Джошуа. Они предпочитают именно украинца. В букмекерской компании Favbet можно выиграть ставку с коэффициентом 2,5 выбрав "Усик победит по очкам" или же 3,2 при ставке на "победа Усика единодушным решением".