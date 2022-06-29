Усик и Джошуа встретились на дуэли взглядов в Лондоне: мощное видео

Александр Усик и Энтони Джошуа встретились 29 июня в Лондоне, где прошла очередная пресс-конференция боксеров. Украинец и британец тоже провели дуэль взглядов.

Ожесточенная дуэль между Усиком и Джошуа

Александр Усик снова встретился с Энтони Джошуа, но на этот раз уже в Лондоне. Боксеры устроили второе сражение взглядов перед долгожданным реваншем, пишет 24 канал.

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Когда пора провести битву взглядов, Усик и Джошуа пристально смотрели друг другу в глаза. Никто из боксеров не отвел взора к ответному сигналу.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн решил вмешаться, чтобы прервать эту дуэль. Однако он только рассмешил боксеров.

Усик – Джошуа провели очередную дуэль взглядов: смотрите видео

Для боксеров это уже вторая дуэль взглядов в преддверии реванша. Недавно Энтони и Александр впервые встретились после поединка в сентябре. Команды обоих боксеров официально подписали соглашение о реванше.

Усик и Джошуа тоже провели дуэль взглядов. Боксеры опять не могли оторвать глаз друг от друга.

Усик – Джошуа: главное о реванше

Долгожданный бой состоится 20 августа. Боксеры выбрали нейтральную территорию – Саудовскую Аравию.

Энтони и Александр впервые встретились после поединка в сентябре. Команды обоих боксеров официально подписали соглашение о реванше.

На кону поединка сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Эти титулы Александр отобрал у Энтона 21 сентября.

Джошуа уверен, что на этот раз Усик будет для него легкой мишенью, и он сможет вернуть свои титулы.

Украинский боксер станцевал вместе с толпой болельщиков на Ближнем Востоке под арабскую музыку.

Также недавно промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что повлияло на решение Усика принять реванш и уехать из Украины.

Прогноз Favbet

Букмекеры прогнозируют победу Усика. Его триумф оценивают в 1,57. Тогда как в победу Энтони Джошуа верят меньше – 2,76.

Специалисты Favbet считают, что вероятнее всего бой продлится все 12 раундов. По судейским запискам победы получит украинец – 2,30.

На досрочную победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 3,50, а на такой же успех, но Джошуа – 3,80.

Если Усику удастся досрочно победить британца, то он сделает это в период 7 – 9 раундов – 8,50.