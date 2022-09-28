Готов на НСК Олимпийский: Усик рассказал, с кем хотел бы сразиться в Киеве
Источник:Parimatch
Украинский чемпион мира уже ищет варианты для нового поединка в случае неудачи в переговорах с Тайсоном Фьюри. Возможным соперником Александра уже знакомый ему британец.
В августе Александр Усик смог защитить чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Украинец во второй раз избил Энтони Джошуа.
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Теперь цель Александра – стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему нужно завоевать пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри. Однако переговоры с Цыганским королем зашли в тупик.
Британец настаивает на поединке в декабре, в то время как Усик не планирует выходить на ринг в этом году. Тем временем Александр уже размышляет о следующем сопернике в случае срыва боя с Фьюри.
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Самым вероятным соперником является Деонтей Уайлдер. Впрочем, украинец признался, что готов и в третий раз встретиться с Джошуа. Правда, в этот раз уже на Родине.
Если Фьюри не согласится, я думаю, мы с Энтони могли бы попытаться провести еще одно сражение. У нас уже был поединок в Лондоне и в Саудовской Аравии. Следующий может быть на НСК Олимпийский в Киеве,
– заявил Усик.
Бой Фьюри – Джошуа сорвался
К слову, именно Джошуа мог стать следующим соперником Фьюри. Британцы планировали сразиться в декабре за чемпионский пояс WBC.
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Впрочем, Энтони долго не подписывал контракт на поединок. Поэтому Фьюри решил приостановить переговоры по организации матча. Его возможным соперником является Мануэль Чарр.