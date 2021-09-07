Усик – Джошуа: атмосферное промо боя украинца от Sky Sports
7 сентября 2021 , 12:28Читати новину українською
Источник:ютуб Sky Sports Boxing
К ожидаемому бою Александра Усика и Энтони Джошуа остается все меньше времени. Транслятор поединка выпустил промо адского поединка.
Уже скоро
Уже 25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Британец проведет бой при поддержке родных трибун в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
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Британский канал Sky Sports выпустил промо боя. В видео Джошуа боксирует с тенью на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и просматривает предыдущие поединки украинского боксера.
Промо боя Джошуа – Усик
Бой Усик – Джошуа: главное
- Для британца Джошуа это будет вторая защита титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
- Усик и Джошуа смогут вторично выйти на ринг лишь в том случае, если британец потерпит поражение. Если же фиаско терпит Александр, то реванш не предусмотрен. Так прописано в соглашении поединка.
- Оба боксера являются олимпийскими чемпионами 2012 года. Поэтому у обоих бойцов есть одинаковые шансы на победу.