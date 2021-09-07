Усик – Джошуа: атмосферное промо боя украинца от Sky Sports

К ожидаемому бою Александра Усика и Энтони Джошуа остается все меньше времени. Транслятор поединка выпустил промо адского поединка.

Уже скоро

Уже 25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Британец проведет бой при поддержке родных трибун в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.

Читайте также На стадионе, где встретятся Усик и Джошуа, произошел пожар: 300 человек были эвакуированы

Британский канал Sky Sports выпустил промо боя. В видео Джошуа боксирует с тенью на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и просматривает предыдущие поединки украинского боксера.

Промо боя Джошуа – Усик

Бой Усик – Джошуа: главное