Однозначно победил бы Усика: тренер Джошуа повеселил публику

Анхель Фернандес уверен, что его подопечный выиграл бы у Усика с третьей попытки. При этом он готов к бою с Фьюри и Руисом.

Украинец Александр Усик в августе добился громкой победы над Энтони Джошуа. Боксер второй раз подряд одолел британца и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Несмотря на два поражения, представители Джошуа начинают говорить о возможном третьем сражении против Усика. Например, член тренерского штаба AJ Анхель Фернандес заявил, что его подопечный точно избил бы украинца.

В третьем сражении Джошуа однозначно победил бы Усика. Я думаю, что сейчас Джошуа стал понимать гораздо больше. Нам просто нужно сосредоточиться на себе. Джошуа нужно восстановиться. Надеемся, что в конце года мы увидим его бой с Фьюри. Или мы могли бы увидеть еще одно сражение против Усика, еще один поединок против Энди Руиса, поэтому есть много замечательных боев для Энтони,

– считает Анхель.

Несмотря на то, что Усик дважды одолел Джошуа, именно Энтони сейчас ближе к поединку против Фьюри. Украинец не планирует выходить на ринг в 2022 году, в то время как "Цыганский король" хочет боксировать уже в декабре. Эти прихоти и готов удовлетворить AJ.

Усик против Фьюри: