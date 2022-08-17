Усик пришел на встречу с Джошуа в образе козака и спел военный хит: видео яркого шоу

Украинский боксер показал свою козацкую душу и даже сделал соответствующую прическу. А после дуэли взглядов с соперником еще и продемонстрировал вокальные способности.

Уже в субботу Александр Усик вернется в ринг. Украинец на время приостановил подготовку к бою с Энтони Джошуа из-за войны против России.

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Сегодня же боксеры провели последнюю пресс-конференцию накануне боя. На нее Александр появился в образе козака с фирменной прической на голове, пишет 24 канал.



Александр Усик в образе казака

Более того, после дуэли взглядов Усик неожиданно начал петь культовую песню "Ой у лузі червона калина", которая стала символом войны против россии. Зал поддержал украинца аплодисментами, а некоторые даже подпевали.

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Поединок украинца намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

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