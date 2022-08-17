Усик пришел на встречу с Джошуа в образе козака и спел военный хит: видео яркого шоу
Украинский боксер показал свою козацкую душу и даже сделал соответствующую прическу. А после дуэли взглядов с соперником еще и продемонстрировал вокальные способности.
Уже в субботу Александр Усик вернется в ринг. Украинец на время приостановил подготовку к бою с Энтони Джошуа из-за войны против России.
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Сегодня же боксеры провели последнюю пресс-конференцию накануне боя. На нее Александр появился в образе козака с фирменной прической на голове, пишет 24 канал.
Александр Усик в образе казака
Более того, после дуэли взглядов Усик неожиданно начал петь культовую песню "Ой у лузі червона калина", которая стала символом войны против россии. Зал поддержал украинца аплодисментами, а некоторые даже подпевали.
Усик поет военный хит 2022 года
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Поединок украинца намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.
Главное о бое-реванше против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидда. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.