Народ мой дает мне мотивацию, – Усик прокомментировал свой патриотический образ
Источник:Sky Sports Boxing
Александр Усик посетил пресс-конференцию с Энтони Джошуа в патриотическом наряде. Украинец был одет как настоящий казак.
Усик: Это украинская национальная одежда казаков-воинов
Александр прокомментировал свой образ на пресс-конференции накануне реванша. Боксер подчеркнул, что украинский народ дает ему много мотивации.
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Это украинская национальная одежда казаков-воинов. Красные брюки, это сапоги, вышиваночка наша. (Ситуация в стране) дает мотивации многое. Вера моя, Господь мой, народ мой дает мне мотивацию, семья моя,
– сказал Усик.
Усик пришел на пресс-конференцию в патриотическом образе / Фото из фейсбука K2Ukraine
В ходе конференции состоялась дуэль взглядов между Усиком и Джошуа. Украинский боксер не мог сдержать улыбку.
После битвы взглядов украинец исполнил "Ой, в лугу красная калина".
Усик – Джошуа 2: где смотреть бой
Уже 20 августа Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой будет принимать Джидда, Саудовская Аравия.
Непобедимый боксер решил порадовать своих земляков и выкупил за свои средства права на трансляцию реванша. Так что украинцы смогут бесплатно посмотреть бой-ответ. Кто будет транслировать поединок Усик – Джошуа читайте по ссылке.
Начало трансляции запланировано на 22:00, однако само сражение начнется не ранее 23:00.
Недавно боксеры провели открытую тренировку в канун реванша в Саудовской Аравии. Александр продемонстрировал необычные трюки на ринге перед болельщиками.