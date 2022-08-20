Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша

Александр Усик проведет бой-реванш против Энтони Джошуа. Текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа 2 на сайте 24 канала.

Бой Усик – Джошуа 2 будет главным на вечере бокса в городе Джидда в Саудовской Аравии 20 августа 2022 года. Реванш Усик – Джошуа получил название "Ярость на Красном море" (Rage on the Red Sea).

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На коне боя Усик – Джошуа будут титулы WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, которыми владеет Усик, а также вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

В этот вечер будет семь боев. И в одном из них может определиться следующий соперник Усика – хорват Филипп Хргович и китаец Чжан Чжилеи определят официального претендента на титул чемпиона мира IBF в тяжелом весе.

Выход Усик и Джошуа на бой следует ожидать ближе к полуночи.

До боя оба боксера провели традиционные церемонии взвешивания и дуэль взглядов. Усик на весах показал 100,5 кг. Вес Джошуа перед боем – 110,9 кг.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа 2. Она будет доступна в этой новости.