Тебе не должно быть стыдно, – промоутер Усика о разговоре с Джошуа после реванша

23 августа 2022 , 18:38
Читати новину українською

Источник:

BoxOffice

Энтони Джошуа после поражения в реванше с Александром Усиком отличился скандальным поведением. Британский боксер после оглашения результатов бросил на ринге два чемпионских пояса, принадлежавших украинцу.

Красюк: Ты чемпион

Александр Красюк, промоутер Усика, прокомментировал поведение Энтони. Он рассказал, что сказал британцу во время пресс-конференции.

Читайте также Промоутер Усика опроверг слухи о безумных 40-миллионных гонорарах за реванш против Джошуа

"Он проходил мимо меня, я его позвал, говорю: "Хэй, Джей, минуту. Все нормально, не волнуйся". Он отвечает: "Я не расстраиваюсь. Я не понимаю, почему не смог победить.

Я сказал: "Иди сюда". Мы сели на лестнице, которая выходит на сцену. Я говорю: "Ты чемпион, тебе не должно быть стыдно. Ты выложился в ринге, отдал себя на сто процентов", – сказал промоутер.

По словам Красюка, он очень хорошо относится к британскому боксеру.

Меня спрашивали журналисты, что думаю о поведении Джошуа. Я ответил, что у меня полное сердце любви к этому человеку, и я его очень сильно, крепко обниму, когда встречу,
– добавил Александр.

Истерика Джошуа после реванша с Усиком

  • Александр Усика во второй раз победил Энтони Джошуа. В отличие от первой встречи, где украинец победил единодушным решением судей, результат второго поединка был другим. Двое судей признали победителем Александра, один предпочел британца.
  • После оглашения результатов Джошуа швырнул пояса Усика и издал эмоциональную речь.
  • И все же Энтони утолил свои эмоции. В момент рукопожатия он перехватил у украинца флаг, в который он был завернут, и сам у него завернулся.
Автор: Дарина Жданович