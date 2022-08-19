Усик – Джошуа 2: онлайн-трансляция церемонии взвешивания боксеров перед реваншем

Боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа перед реваншем должны пройти обязательную процедуру взвешивания. Онлайн-трансляция церемонии взвешивания Усика и Джошуа – на сайте 24 канала.

Церемония взвешивания проходит за день до боя. Усик и Джошуа проведут свой поединок 20 августа. 19 августа боксеры проведут обязательную процедуру взвешивания.

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Усик и Джошуа выступают в тяжелом весе. Там дерутся боксеры в весовой категории более 90,2 кг. Следовательно, для них нет "верхнего предела" и необходимости "уложиться" в вес перед боем. Однако во время процедуры можно узнать, с каким весом боксеры подходят к поединку. И понять, набрал ли боксер вес после последнего боя, или сбросил. Это ведь влияет и на скорость передвижения на ринге, и на силу удара.

После церемонии взвешивания боксеры также проведут дуэль взглядов. Это будет их последняя дуэль взглядов перед сражением. До этого Усик и Джошуа уже успели провести дуэль взоре.

Онлайн-трансляция церемонии взвешивания Усик – Джошуа.