Победу Украины увидит весь мир: Кличко обратился к Усику накануне боя с Джошуа – видео

Мэр Киева и бывший боксер вдохновил Александра на успех в поединке против AJ. Виталий Кличко верит, что наш соотечественник сможет обрадовать украинцев еще одной победой.

Совсем немного осталось до боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Спортсмены сойдутся на ринге в поединке за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Следите с нами Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша

Украинский боксер поддерживает вся страна, в том числе и мэр Киева. На своей странице в инстаграмме Виталий Кличко изложил обращение к Усику, вдохновив его на победу.

Друзья! Сегодня, 20 августа, состоится еще одно сражение за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас сегодня важны победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг в Саудовской Аравии с украинским флагом и под гимн Украины. Миллионы людей во всем мире будут смотреть бой-реванш Усик – Джошуа. Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы верим в тебя, болеем и держим кулаки. Победа будет за нами. Слава Украине!,

– заявил Виталий Кличко.

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Поединок запланирован на сегодня, 20 августа. Время – не раньше полуночи. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше Усика против Джошуа: