Победу Украины увидит весь мир: Кличко обратился к Усику накануне боя с Джошуа – видео
Источник:инстаграмм Виталия Кличко
Мэр Киева и бывший боксер вдохновил Александра на успех в поединке против AJ. Виталий Кличко верит, что наш соотечественник сможет обрадовать украинцев еще одной победой.
Совсем немного осталось до боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Спортсмены сойдутся на ринге в поединке за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Следите с нами Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша
Украинский боксер поддерживает вся страна, в том числе и мэр Киева. На своей странице в инстаграмме Виталий Кличко изложил обращение к Усику, вдохновив его на победу.
Друзья! Сегодня, 20 августа, состоится еще одно сражение за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас сегодня важны победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг в Саудовской Аравии с украинским флагом и под гимн Украины. Миллионы людей во всем мире будут смотреть бой-реванш Усик – Джошуа. Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы верим в тебя, болеем и держим кулаки. Победа будет за нами. Слава Украине!,
– заявил Виталий Кличко.
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Поединок запланирован на сегодня, 20 августа. Время – не раньше полуночи. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.
Главное о бое-реванше Усика против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидде.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.