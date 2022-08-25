"Держили его семеро": Джошуа чуть не подрался с тренером Усика после поражения

Энтони Джошуа был очень эмоционален после объявления результатов реванша с Александром Усиком. Боксер чуть не подрался с тренером украинца.

Красюк: Джошуа практически коснулся грани победы

О таких подробностях рассказал Александр Красюк, промоутер украинского боксера. По его словам, в Энтони просто был выброс эмоций, он никому не желал зла.

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"Как это было? Он услышал вердикт и понял, что проиграл. Психология поединка была такова, что он практически затронул грань победы. Как говорит Усик, в восьмом раунде он увидел в глазах Джошуа победу – Энтони начал ее осознавать, от этого поражение стало еще хуже.

Почему эти эмоции? Что действительно происходило? Сначала он приветствовал, обнялся, а потом пошел к себе в угол.

Затем на Усика повесили пояса, но титул WBA не на заклейке, а на ремешке. Я закрывал ремешок, чтобы надеть его на Усика. Один закрыл, а другой не мог закрыть. В этот момент подходит Джошуа и говорит: "Дай сюда". Берет еще пояс The Ring, уходит к себе в угол и выбрасывает их из ринга", – рассказал промоутер.

С чего начался конфликт

Затем Джошуа нечаянно задел Ткаченко Юрия, тренера Усика. Коуч отреагировал на дерзкое поведение Энтони.

"Энтони проходил вдоль одной стенки канатов, шел очень уверенным шагом и задел по плечу Юрия Ивановича, тренера (Ткаченко). Юрий Иванович вернулся и говорит: "Ты что?", а Джошуа завелся: "Don't f**k with me".

Его действительно начали держать. Он хотел бросаться. Сын Юрия Ивановича подошел – такое напряжение. Он действительно яростный, с яростными глазами. Держали его семь. Он ушел, нырнул между канатами и побежал", – сказал Красюк.

Джошуа не сдерживал эмоций