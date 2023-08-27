"Мир поддерживает честное сражение, а не необоснованную агрессию": обращение Зеленского перед боем Усика

Президент Украины поблагодарил мир за поддержку нашей страны в войне с Россией. Владимир Александрович также отметил и соперника Александра.

Во Вроцлаве проходит бой вечер бокса, хедлайнером которого является поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Для украинца это был первый выход на ринг за последний год, пишет 24 канал.

Детальнее Грязный стиль боя британцу не помог: Усик мощно нокаутировал Дюбуа

Александр защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Перед началом боя президент Украины Владимир Зеленский обратился к фанатам и боксерскому сообществу.

Приветствую Польшу и всех, кто вместе с нами. Сегодня во Вроцлаве мы увидим нечто особенное. Украинцы, британцы, поляки и весь мир сегодня вечером в канун 550-го дня с начала полномасштабного вторжения России, а мы продолжаем стоять и сражаться благодаря силе, которую вы увидите. Силы наших людей, таких могущественных, как Александр Усик. Силы наших друзей, таких крепких как Даниэль Дюбуа. Силы нашей воли к победе, столь же мощной, как и помощь, которую мы получаем от всего мира. Миру, который всегда поддерживает честное сражение, а не необоснованную агрессию. Спасибо каждому, кто сегодня с нами и к победе Украины. Искренне благодарен жителям Вроцлава и Польши за то, что нас поддерживаете. Слава Украине,

– сказал президент.

Видео обращения Владимира Зеленского:

Отметим, что Александр одержал победу над Дюбуа нокаутом в 9 раунде. Перед этим британец ударил Усика ниже пояса, но украинец пришел в себя и перед решающим ударом дважды отправил Даниэля в нокдаун.

В целом украинец провел 21 бой на профессиональном уровне, выиграв каждый из них (14 – нокаутом). В свою очередь, Дюбуа имеет в своем активе столько же поединков, но при уже двух поражениях.