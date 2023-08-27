Пели всем стадионом: невероятное исполнение гимна Украины во время боя Усика в Польше – видео

Елена Омаргалиева прекрасно исполнила главную песню страны на стадионе во Вроцлаве. Это вдохновило Александра на эффектную победу над Даниэлем Дюбуа.

В польском Вроцлаве подошел к завершению вечер бокса с участием украинцев. Хедлайнером события стал поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, пишет 24 канал.

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В преддверии боя были исполнены национальные гимны Великобритании и Украины. Последний вживую исполняла Елена Омаргалиева, которой подпевал весь стадион и сам Усик.

Видео исполнения гимна Украины:

Отметим, что Александр добыл победу над Дюбуа нокаутом в 9-м раунде. Перед этим британец ударил Усика ниже пояса, но украинец встал и выплеснул свою злобу на соперника.

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Перед решающим джебом украинец дважды отправлял британца в нокдаун. В настоящее время Усик имеет 21 бой на профессиональном уровне, выиграв каждый из них (14 – нокаутом).