Усик и Дюбуа провели последнюю дуэль взглядов перед чемпионским боем: видео

Украинский боксер Александр Усик и его соперник британец Даниэль Дюбуа провели последнюю дуэль взглядов перед сражением, которое они проведут 26 августа.

За день до поединка, 25 августа, оба боксера провели официальную церемонию взвешивания. Усик оказался значительно легче своего соперника – 100,2 килограмма против 105,8 килограмма в Дюбуа.

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После церемонии взвешивания оба боксера провели очередную дель взглядов. Но она уже стала последней для них – в следующий раз они встретятся уже в ринге.

Оба боксера вели себя во время дуэли взглядов довольно сдержанно. Усик был невозмутим. А вот Дюбуа первым отвел взгляд (как и на предыдущей дуэли взглядов).

Видео дуэли взглядов Усик – Дюбуа

Бой Усик – Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве на Tarczyński Arena. Выход боксеров ожидается после 23:00.