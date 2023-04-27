Не в одну ночь с Фьюри: промоутер Усика анонсировал возможную дату боя против Дюбуа

Александр Усик поддерживает форму и готовится к официальному объявлению о своем следующем поединке. Соперником украинца будет Дэниел Дюбуа.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал о деталях переговоров с командой британского соперника. Представитель Александра Усика заявил, что их сторона уже сделала предложение Дэниелу Дюбуа о проведении их совместного боя в Польше.

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Красюк: Решения будут приниматься в соответствии с коммерческими соображениями.

Уже в ближайшие дни команда Дюбуа должна дать окончательный ответ. Красюк не сомневается, что Фрэнк Уоррен, его сын Джордж и вся группа Queensberry Promotions активно поддерживают Украину еще с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Решения будут приниматься в соответствии с коммерческими соображениями. Если по каким-то причинам наше предложение не удовлетворит Дюбуа и он не захочет подписывать контракт, то мы можем переходить к процедуре тендера промоутера. А субъект, который подготовит высшее финансовое предложение, получит право организовать поединок". Тогда в нашу пользу было бы, чтобы Усик как чемпион имел гарантированные 75 процентов заявки, а Дюбуа в качестве претендента – 25. Это, очевидно, означает, что мы пока не имеем права организовывать бой, но мы приложим все усилия, чтобы это произошло", – рассказал Красюк.

"Организация боев Усика и Фьюри в одну ночь с коммерческой точки зрения была бы выстрелом в ногу"

Промоутер Усика назвал вероятную дату поединка против Дюбуа. Он точно не состоится в ночь, когда свое сражение проведет Тайсон Фьюри, который спрыгнул от встречи за абсолют с украинцем. Это ведь будет невыгодно всем сторонам с коммерческой точки зрения.

Фьюри должен провести бой 22 июля. И оба поединка – и его, и наш – в Великобритании покажут на платной основе. Организация боев Усика и Фьюри в одну ночь с коммерческой точки зрения, по-видимому, была бы выстрелом в ногу. Мы не можем предположить, какой поединок привлечет больше внимания, но точно знаем, что болельщикам придется выбирать между одним сражением и другим. Это, конечно, не имело бы смысла. Даже недели перерыва между двумя боями недостаточно. Было бы хорошо разделить их хотя бы на три недели,

– заявил промоутер украинского боксера.

Однако поединок Усик-Дюбуа точно состоится не раньше 22 июля. Об этом заверил Красюк. Ведь британец восстанавливается от травмы, полученной в одном из боев в декабре 2022 года. Дэниелу нужно время на реабилитацию, чтобы как можно лучше подготовиться к бою с Александром.

Красюк добавил, что возможная дата боя Усик – Дюбуа будет на рубеже июля и августа.

К слову. Ранее Эгис Климас, менеджер Усика, заявил, что стороны должны договориться о бое до 2 мая. Дэниел Дюбуа является обязательным претендентом по версии WBA для Александра.

"Мы не сосредотачиваемся только на Варшаве": о возможном месте боя Усика

Также промоутер Усика рассказал о возможной локации поединка.

Как я уже сказал, мы не сосредотачиваемся только на Варшаве. Конечно, речь шла бы о столице Польши, но Кличко и Адамек сражались в другом месте и все получилось очень хорошо. Тот поединок, который мы вспоминаем, дает основания полагать, что выступление чемпиона мира в тяжелом весе Усика также вызовет интерес. Польша – страна бокса, где люди интересуются этой дисциплиной уже давно. У вас были выдающиеся чемпионы по боксу, у вас боевой дух. И в таких странах бокс всегда очень поддерживают,

– ответил Красюк.

Отметим, что это будет первый поединок для Усика после двух побед над Энтони Джошуа.