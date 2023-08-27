Мощный ответ за удар ниже пояса: как Усик отправил Дюбуа на ринг – видео нокаута

Украинский боксер вложил всю злобу в удар в девятом раунде. Даниэль поплатился за нелегальный удар в пятом раунде.

В польском Вроцлаве завершился вечер бокса, хедлайнером которого был бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе, пишет 24 канал.

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Александр смог одержать победу нокаутом в 9-м раунде. Усик до этого отправлял Дюбуа в нокдаун, после чего джебом в голову эффектно завершил поединок.

Видео нокаута от Усика:

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Отметим, что в пятом раунде Даниэль неразрешенным ударом ниже пояса положил Александра на ринг, из-за чего получил предупреждение от судьи. Впрочем, украинец пришел в себя и отыгрался на британце. В общей сложности Усик выиграл каждый из 21-го боя на профессиональном уровне (14 из них нокаутом).