Шесть раундов хватило украинскому боксеру, чтобы одержать победу над немцем Аро Шварцем. Лапин зажал соперника в углу ринга и выбросил мощную серию ударов, пишет 24 Канал.

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Лапин: Этот пояс приятный, но я иду за WBC и WBO в будущем

Даниэль заставил немецкого боксера упасть на колени. После чего Шварц поднялся на ноги и хотел продолжить бой. Но команда Аро выбросила на ринг белое полотенце. Судья остановил бой, зафиксировав победу техническим нокаутом в 6-м раунде для Даниэла Лапина.

Украинский боксер завоевал чемпионский пояс IBO Continental в полутяжелом весе. Лапин очень скромно и без лишней эмоциональности прокомментировал свою победу над Шварцем.

"Чувствую себя очень хорошо, я одолел большой путь, чтобы сегодня здесь показать, что умею и забрать этот пояс. Я хотел пройти 6-7-8 раундов, в планах не было закончить бой в первом или втором раунде. Я думаю о будущем". Этот пояс приятный, но я иду за WBC и WBO в будущем. Это мелочь, но она моя и я ее сегодня заслужил", – сказал Лапин.

Для Даниэля это было особое сражение. Ведь Лапин боксировал в родном Вроцлаве, где родился.

Я родился во Вроцлаве, это мой родной город, но очень люблю Украину. Я благодарен всем, что вы пришли. Слава Украине. Героям слава. Слава ВСУ. Мы победим,

– ответил украинский боксер.

Впереди во Вроцлаве главное сражение вечера бокса, в котором Александр Усик попытается защитить свои чемпионские пояса в поединке против Даниэла Дюбуа.

Отметим, что в андеркарде боя Усик – Дюбуа свою победу уже одержал Василий Чеботарь. Он в 6-м раунде победил испанского боксера колумбийского происхождения Джоэля Хулио.