Хорошо знаком украинским боксерам: известно, кто рассудит жаркий бой Усик – Дюбуа

Чуть больше недели осталось до проведения боя между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа. Промоутерская компания K2 Promotions обнародовала, кто будет главным рефери в ринге и судьями вне канатов.

Поединок, в котором наш Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса, рассудит пуэрториканец Луис Пабон. Интересно, что это будет уже второй бой украинского боксера, на котором будет работать именно этот рефери.

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Фартовый рефери

20 августа 2022 года Пабон отработал реванш между Усиком и Энтони Джошуа, в котором украинец победил по раздельному решению судей после всех пройденных 12 раундов в Джидде (Саудовская Аравия).

Теперь дороги Пабона и Усика снова пересекутся. А может снова на фарт.

Луис Пабон работал не только на боях Усика. Ранее пуэрториканец судил поединки других украинских боксеров – Владимира Кличко, Олега Ефимовича и Василия Ломаченко.

На этот раз судьи с рингом будут в другом составе, если сравнивать реванш Усик – Джошуа.

Судьями боя Усик – Дюбуа будут – Стэнли Христодола из Южной Африки, поляк Павел Кардини и его земляк Лешек Янковьяк.

Напомним, что бой Усик-Дюбуа состоится 26 августа в польском городе Вроцлав на стадионе "Tarczyński Arena". В преддверии поединка именно украинца называют фаворитом противостояния. Как будет на самом деле? Узнаем только непосредственно во время боя.

Хотя украинский боксер приятно удивляет своей отличной физической формой перед поединком против британца. Усик готов снова уничтожать соперников на ринге.